Flaş Vedat Muriqi gelişmesi! İstanbul'a geldi, Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği Vedat Muriqi'te sürpriz gelişmeler yaşandı. Lazio forması giyen Kosovalı golcü İstanbul'a geldi.

29 Temmuz 2021 Perşembe - 0:46
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Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken özellikle Vedat Muriqi ismi bir türlü gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A’da bekleneni veremedi.
 
İtalya’da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio’nun göndereceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ise eski yıldızını kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.
 
AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI
 
Ajansspor'un haberine göre Vedat Muriqi, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti.
 
Vedat Muriqi'e yakın çevreler golcü oyuncunun tatil için İstanbul'a geldiğini belirtti. Ancak bu ziyaret Muriqi’in yeniden Fenerbahçe’ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.

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