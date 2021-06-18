Flaş Visca açıklaması ve transfer müjdesi

Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt Visca'nın takımda kalacağını açıkladı ve bir sol bek müjdesi verdi.

18 Haziran 2021 Cuma - 11:36
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Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın adı yine Süper Lig devleri ile anılmaya başladı. Konuyla ilgili Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt açıklamalarda bulundu.
 
İŞTE ERÖĞÜT'ÜN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR
 
Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok. Visca'nın da ayrılmak gibi bir niyeti yok. Zaten ayrılma niyeti olan bir futbolcu, sözleşmesinin bitimine 1 sene kala 4 sene daha sözleşmesini uzatmaz.
 
Yabancı bir sol bekle sözleşme imzaladık. Muhtemelen önümüzdeki hafta açıklayacağız.

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Etiketler: visca Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt
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