Flaş Visca açıklaması ve transfer müjdesi

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın adı yine Süper Lig devleri ile anılmaya başladı. Konuyla ilgili Başakşehir Kulübü CEO 'su Mustafa Eröğüt açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERÖĞÜT'ÜN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok. Visca'nın da ayrılmak gibi bir niyeti yok. Zaten ayrılma niyeti olan bir futbolcu, sözleşmesinin bitimine 1 sene kala 4 sene daha sözleşmesini uzatmaz.