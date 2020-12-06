Flaş yeni sözleşme açıklaması

Yeni sözleşme konusunda aceleye gerek olmadığını yönetime ileten Sergen Yalçın, kontratı bitecek futbolculara daha fazla ağırlık verilmesini istedi.

06 Aralık 2020 Pazar - 12:24 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 12:27
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Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca, "Sözleşme konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.
 
Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Benim sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim. Sezon sonu kontratı bitecek isimlerle anlaşmaları yapabilirsek ikinci devre bu konuları da gündemden kaldırmış ve daha rahat oluruz" dediği belirtildi.
 
Sergen Yalçın bu sözleriyle Dorukhan Toköz, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi önemli isimleri gelecek sezon da takımda görmek istediğini mesajını verdi. 
 

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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