Florya'da tam bir değişim! 16 futbolcu takımdan ayrıldı

Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Burak Elmas ve yönetimi 16 futbolcuyla yollarını ayırdı.

05 Eylül 2021 Pazar - 9:48
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Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu! Transfer resmen açıklandı... Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi UEFA Listesinde sürpriz gelişme ve Galatasaray'da Emre Akbaba ayrılığı İrfan Can Erğribayat'ın bonservis bedeli belli oldu Galatasaray'da Burak Elmas Elneny'i veto etti!

Takımı gençleştiren ve şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da bir diğer yandan adeta yaprak dökümü yaşandı. Falcao’nun sözleşme feshi ve Rayo Vallecano ile anlaşması, Emre Akbaba ile Yunus Akgün’ün kiralanması ile tam 16 futbolcu Florya’dan ayrılmış oldu.
 
7 İSİM KİRALIK GİTTİ
 
Bu 16 futbolcunun 9’u sözleşmesi sona eren veya geçen sezon kiralık oynayıp takımına dönen isimler... Bunların dışında geçmiş sezonlarda A takımda forma giymiş 7 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.
 
AYRILANLAR
 
· Ryan Donk (Kasımpaşa)
 
· Martin Linnes (Molde)
 
· Şener Özbayraklı (Başakşehir)
 
· Marcelo Saracchi (Leipzig)
 
· Henry Onyekuru (Monaco)
 
· Gedson Fernandes (Benfica)
 
· Oghenekaro Etebo (Watford)
 
· Radamel Falcao (R.Vallecano)
 
· Jimmy Durmaz (Karagümrük)
 
KiRALIK GiDENLER
 
· Okan Kocuk (Giresun)
 
· Emre Akbaba (Alanya)
 
· Emre Taşdemir (Giresun)
 
· V. Ozornwafor (Charleroi)
 
· Jesse Sekidika (Leuven)
 
· Ali Yavuz Kol (Keçiörengücü)
 
· Yunus Akgün (Adana DS)

(Hürriyet)

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Etiketler: burak elmas fatih terim galatasaraydan ayrılan futbolcular
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