Fode Koita Beşiktaş'ta! Takasta verilecek isim ise...

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya Fode Koita transferi için Lens'i verecek.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 14:00
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Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ara transfer döneminin sessiz takımlarından... Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 1-2 ismi kadrosuna katacaklarını açıklamıştı. Özellikle forvete Aboubakar'ın yedeği olarak bir ismi transfer etmek isteyen tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda yönetime isimleri verdi.
 
HULK'UN YILLIK ÜCRETİ FAZLA GELDİ
 
Beşiktaş'ın bu doğrultuda listenin ilk başındaki isim olan Brezilyalı forvet Hulk ile görüştüğü ancak serbest olan futbolcunun yıllık ücret konusunda siyah beyazlıların verdiğinin 2 katını talep ettiği öğrenildi. Bu durum sonrasında ise Beşiktaş yönetimi bu transferde orta yolun olmayacağını belirterek görüşmeleri sonlandırdı.
 
KOITA İÇİN ANLAŞMA TAMAM
 
Siyah beyazlılar, Hulk sonrasında listede ikinci sırada yer alan Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita için kulübüne Lens takasını önerildi. Kasımpaşa'nın kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki forvet oyuncusu için Lens takası kabul edildi.
 
YILLIK ÜCRETTE PAZARLIK SÜRÜYOR
 
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile anlaşması sonrasında Fode Koita ile detayları görüşmek için masaya oturduğu, Gineli futbolcunun 6 aylık ücret olarak 800 bin euro talep ettiği bildirildi. Ancak siyah beyazlılar bu ücreti yüksek bularak 500 bin euro teklifinde bulundular. Görüşmelerin devam ettiği, tarafların kısa süre içerisinde anlaşarak açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

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Etiketler: koita lens kasımpaşa beşiktaş
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