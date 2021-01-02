Fode Koita için geri sayıma geçildi

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita için masaya oturdu.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 7:49
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Beşiktaş'ın Fode Koita aşkı alevlendi. Kasımpaşa'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için Lacivert- Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak.
 
Beşiktaş'a gelmek istiyor
 
Yönetim, Koita'nın hem Beşiktaş'a gelmek istemesini hem de Kasımpaşa ile 6 aylık sözleşmesi avantaja çevirmeye uğraşacak. Kartal, Koita için tüm kozlarını oynayacak.
 
Üst limit 500 bin euro
 
Koita için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyi de kabul eden Beşiktaş, bu transfer için üst limiti ise 500 bin Euro olarak belirleme kararı aldı.
 

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Etiketler: koita beşiktaş kasımpaşa
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