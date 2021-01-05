Fode Koita krizi! Fuat Çapa açıkladı

Kasımpaşa ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmayan Koita krizi bir türlü çözülemedi.

05 Ocak 2021 Salı - 10:11
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Fode Koita ile Kasımpaşa yönetimi arasında yeni sözleşme gerilimi yaşanıyor. Koita, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için teklif sunan yönetime bir kez daha olumsuz yanıt verdi. Kasımpaşa yönetiminin de bu tutumundan ötürü teknik heyetten oyuncuyu kadroya almamasını istediği iddia ediliyor.
 
Süper Lig'den birçok takımla adı anılan Koita, sezon başında da sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı.
 
O dönem Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Koita, bir süre takımdan ayrı çalışmak zorunda kalmıştı. Koita, 4. haftada oynanan Galatasaray maçından önce affedilmişti.
 
Çapa maç öncesi ne dedi?
 
Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Çapa, "Bu karşılaşmada bizim adımıza çok sayıda eksik var. 6 tane eksiğimiz var. Orta sahada Aytaç cezalı, Haris sakat. Ön tarafta da Fode yok. Elimizdeki oyunculara göre oyun felsefesi belirliyoruz" dedi.
 
Kasımpaşa'da 31 gol attı
 
Gineli futbolcu 2016 yılında Blackburn'den Kasımpaşa'ya transfer oldu. 4 senedir İstanbul ekibinde forma giyen Koita, 108 maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı.
 

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Etiketler: koita kasımpaşa
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