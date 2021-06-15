Fode Koita Perşembe günü Trabzonspor'a imza atacak

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bengali-Fode Koita ile daha sezon devam ederken prensip anlaşmasına varmıştı. Nisan ayının başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın sürekli iletişim halinde olduğu Gineli forvet, yeni sezon öncesi kamp sürecine kadar hazırlanması için kendisine verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyordu. Ve bordo-mavililerin, 30 yaşındaki golcüye kavuşma zamanı geldi.



Koita'nın perşembe günü Trabzon'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın, Koita transferini özellikle istediği ve talebini yerine getiren yönetim kuruluna teşekkür ettiği öğrenildi.



FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric, Türk kulüpleriyle anılıyor. Sırp medyasında çıkan haberlere göre oyuncuyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor talip oldu. Geride kalan sezon Sırbistan Ligi'nde 38 maçta forma giyen Makaric, 25 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı oldu. 25 yaşındaki futbolcu 8 de asist yaptı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Makaric'in piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

