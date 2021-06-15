Fode Koita Perşembe günü Trabzonspor'a imza atacak

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Fode Koita'ya Perşembe günü imza attıracak.

15 Haziran 2021 Salı - 8:15
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Göztepe'ye 4 futbolcu birden Leipzig kararını verdi Trabzonspor harekete geçti Trabzonspor'un yeni sol beki Alfonso Espino '5 transfer düşünüyorduk 2 tanesi garanti gelir' Trabzonspor Hamsik'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bengali-Fode Koita ile daha sezon devam ederken prensip anlaşmasına varmıştı. Nisan ayının başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın sürekli iletişim halinde olduğu Gineli forvet, yeni sezon öncesi kamp sürecine kadar hazırlanması için kendisine verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyordu. Ve bordo-mavililerin, 30 yaşındaki golcüye kavuşma zamanı geldi.

Koita'nın perşembe günü Trabzon'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın, Koita transferini özellikle istediği ve talebini yerine getiren yönetim kuruluna teşekkür ettiği öğrenildi.

FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric, Türk kulüpleriyle anılıyor. Sırp medyasında çıkan haberlere göre oyuncuyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor talip oldu. Geride kalan sezon Sırbistan Ligi'nde 38 maçta forma giyen Makaric, 25 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı oldu. 25 yaşındaki futbolcu 8 de asist yaptı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Makaric'in piyasa değeri 1.5 milyon Euro.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: koita trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da büyük sürpriz! TFF 1.Lig'den 3 futbolcuyla masaya oturuldu Galatasaray'da büyük sürpriz! TFF 1.Lig'den 3 futbolcuyla masaya oturuldu
Galatasaray'a 1,5 milyon euro'ya 10 numara! Lazar Tufegdzic tutarsa en az 20 milyon euro olacakGalatasaray'a 1,5 milyon euro'ya 10 numara! Lazar Tufegdzic tutarsa en az 20 milyon euro olacak Lucien Favre gelmeden yeni transfer geldi! Edin Visca Fenerbahçe'de...Lucien Favre gelmeden yeni transfer geldi! Edin Visca Fenerbahçe'de... Ali Koç yeni teknik direktörünü buldu Mesut Özil'e sordu! 'Nasıl hoca?'Ali Koç yeni teknik direktörünü buldu Mesut Özil'e sordu! 'Nasıl hoca?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.