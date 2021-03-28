Fode Koita Trabzonspor'da

Trabzonspor devre arasında kadrosuna katmak istediği Fode Koita transferinde mutlu sona ulaştı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği golcü ile gelecek sezon için ön protokol imzaladı.

Sözleşme uzatmadığı için kadro dışı kalmıştı!

Koita, Kasımpaşa ile ocak ayında sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılmış ve 2 hafta önce oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde affedilmişti.

İsmi Beşiktaş'la da anıldı

Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan Fode Koita bu sezon Kasımpaşa'da 11 maçta 4 gol attı.

30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcu 2016 yılı Ocak ayında 320 bin Euro bonservis bedeli ile Blackburn Rovers'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu.