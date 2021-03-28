Fode Koita Trabzonspor'da

28 Mart 2021 Pazar - 14:04
Trabzonspor devre arasında kadrosuna katmak istediği Fode Koita transferinde mutlu sona ulaştı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği golcü ile gelecek sezon için ön protokol imzaladı.
Sözleşme uzatmadığı için kadro dışı kalmıştı!
Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan Fode Koita bu sezon Kasımpaşa'da 11 maçta 4 gol attı.
30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcu 2016 yılı Ocak ayında 320 bin Euro bonservis bedeli ile Blackburn Rovers'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu.