Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı çıktı.2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk sıralama turu tamamlandı. Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (AlphaTauri), George Russell (Williams), Romain Grosjean (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams), sıralama turlarına veda etti.

14 Kasım 2020 Cumartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 16:22
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Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı. Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi.
 
Yağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirilirken, bu işlemlerin ardından sıralama turlarına devam edilmesi kararı çıktı.
 
Pilotlar yoğun yağmur yağışı altında çıktıkları ilk sıralama turunda tur sürelerini henüz 2 dakikanın altına çekebilmiş değil.
 
SIRALAMA TURLARI TAMAMLANDI 
Intercity İstanbul Park'ta 2 kez kırmızı bayrak kararı çıkan ilk sıralama turları sona erdi. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in lider tamamladığı ilk sıralama turunda Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (AlphaTauri), George Russell (Williams), Romain Grosjean (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams) sıralama turlarına veda etti.
Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise ilk seansı 14'üncü sırada noktalayarak son anda 2'nci seansta mücadele etme hakkı kazandı.
 

 

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Etiketler: Formula 1 Türkiye 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası
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