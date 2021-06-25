Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi açıklandı!

Formula 1, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor. Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim tarihlerinde tekrar bu heyecana ev sahipliği yapacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda tüm dünyanın gözü yeniden İstanbul'da olacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Formula 1 biletlerinin önümüzdeki haftadan itibaren yarışseverlere sunulması planlanıyor.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1, 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmış ve tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i 9 yıllık aradan sonra geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırma mutluluğunu yaşamıştık. Başarıyla tamamladığımız yarışın ardından; Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotlar tarafından yoğun övgüyle bahsedilen pistimize yarışları tekrar getirebilmek için o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük. Sizlerin de bildiği üzere yarışı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle organizasyon gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul'da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 1-2-3 Ekim'de Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.