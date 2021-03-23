Frank de Boer'e Babel eleştirisi

RYAN BABEL YİNE HEDEFTE



Hollanda basını, Frank de Boer'in Ryan Babel ve Luuk De Jong tercihini sert ifadeler ile eleştirdi; "Wout Weghorst şu anda Avrupa'nın en formda Hollandalısı. Ryan Babel, Galatasaray'da oynayamıyor ve sürekli eleştiri altında. De Jong'un Sevilla'daki durumu da Ryan Babel'den farksız. Frank de Boer'in bu seçimleri hangi kriterlere göre yaptığını sadece Hollanda'daki herkes değil en yakınlarındakiler de merak ediyor"