Frank de Boer'e Babel eleştirisi

Çarşamba günü Türkiye ile maça çıkmaya hazırlanan Hollanda Milli Takımı'nda Frank de Boer Babel tercihi yüzünden sert bir dille eleştiriliyor.

23 Mart 2021 Salı - 15:01
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Milli Takımı teknik direktörü Frank de Boer'in Wolsfburg'un gol makinesi un kadroya çağırmayıp, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ryan Babel ve Sevilla'da düzenli olarak oynayamayan De Jong'u kadroya davet etmesi Hollanda'da adeta infial yarattı.Wolsfburg forması altında bu sezon 33 maçta 24 golün altına imza atarak Avrupa'nın en çok skor üreten 10 futbolcusundan biri olan Wout Weghorst'u Hollanda Milli Takımı kadrosuna almayan Frank de Boer, EURO 2020'ye de kadroda güvendiği ve "yol arkadaşı" olarak gördüğü Ryan Babel ve De Jong ile devam edecek.
 
RYAN BABEL YİNE HEDEFTE
 
Hollanda basını, Frank de Boer'in Ryan Babel ve Luuk De Jong tercihini sert ifadeler ile eleştirdi; "Wout Weghorst şu anda Avrupa'nın en formda Hollandalısı. Ryan Babel, Galatasaray'da oynayamıyor ve sürekli eleştiri altında. De Jong'un Sevilla'daki durumu da Ryan Babel'den farksız. Frank de Boer'in bu seçimleri hangi kriterlere göre yaptığını sadece Hollanda'daki herkes değil en yakınlarındakiler de merak ediyor"

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Etiketler: Frank de Boer hollanda babel
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