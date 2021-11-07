Frank Lampard adım adım Norwich City'e...

Daniel Farke'ye teşekkür eden Norwich City genç teknik adam Frank Lampard'ı gündemine aldı.

07 Kasım 2021 Pazar - 15:53
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Teknik direktörü Daniel Farke ile yollarını ayıran Norwich City'nin hoca adayları arasında Frank Lampard'ın favori durumda olduğu belirtildi.
 
Ligde topladığı 5 puanla son sırada yer alan Norwich City'in teknik direktör olarak Lucian Favre, Steve Bruce ve John Terry ile ilgilendiği ancak Lampard'ın bu isimler arasından bir adım önde olduğu ifade edildi.
 
2 TAKIMDA GÖREV YAPTI
 
43 yaşındaki Lampard, kariyerinde Derby County ve Chelsea'de teknik direktör olarak görev aldı.
 
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını giydiği İngiliz ekibinin, milli maçlar nedeniyle verilen arada yeni teknik direktörünü açıklamak istediği kaydedildi.

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Etiketler: Daniel Farke norwich lampard
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