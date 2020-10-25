Fransa Burak Yılmaz'ı konuşuyor!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasındaki Nice - Lille maçı 1-1 sona ererken, Burak Yılmaz üst üste 4. maçında ağları sarstı.

25 Ekim 2020 Pazar - 21:13
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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
 
Lille'e gittiği günden beri harika bir performans gösteren Burak Yılmaz, bu maçta da takımın beraberlik golünü kattı. Milli oyuncu, 58. dakikada Luiz Araujo'nun asistinde takımına beraberliği getirdi. Nice'i öne geçiren golü ise 50. dakikada Dolberg kaydetti.
 
Burak Yılmaz, 2019'un Ocak ayında Rafael Leao'nun attığı gollerin ardından Lille formasıyla üst üste 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
 
BURAK YILMAZ, ZEKİ ÇELİK, YUSUF YAZICI
 
Burak Yılmaz'ın 79 dakika oynadığı maçta Mehmet Zeki Çelik 90 dakika oynarken, Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna dahil oldu.
 
Bu sonucun ardından ligde 5. galibiyetini alan Lille, yenilmezliğini sürdürdü ve 18 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Nice ise 14 puanda kaldı.
 
Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde Lyon ile karşılaşacakken, Nice ise Angers deplasmanına konuk olacak.
 

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Etiketler: burak yılmaz
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