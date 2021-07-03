Fransa'da Ligue 1 yönetiminden flaş karar! Bordeaux ve Angers küme düşürüldü...

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Bordeaux ile Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü.

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:29
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Ulusal Yönetim Kontrol Birimi ekipleri, Bordeaux ve Angers takımlarında yaptıkları inceleme sonucunda Bordeaux’nun ana sponsoru King Street’in çekilmesi ve Angers’in ise bir futbolcusunu Wolverhampton’a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle, iki kulübü küme düşürdü.
 
Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, mali polisin verdiği cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz’a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor.
 
Bordeaux kulübünün satış aşamasında olduğu ancak ilgili birime sağlam bir mali plan sunacakları belirtilirken, Angers kulübü eksik belgenin biran önce yetkili kuruma ulaştırılacağını kaydetti.
 
 
 

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Etiketler: Fransa küme Ligue 1 Bordeaux Angers
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