Fransa'yı sallıyorlar! Manşetler üç Türk yıldızı yazıyor

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille performansıya ses getiriyor.

10 Kasım 2020 Salı - 10:48
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Lille'in hem Fransa Ligi hem de Avrupa'daki başarısı gündemdeyken, manşetlerde üç Türk oyuncumuz var. Fransa'nın en ünlü spor gazetesi L'Equipe, kuzey ekibinin performasını Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz üzerinden değerlendirirken, "Lille, Türk oyuncuları gibi güçlü" manşetini attı.
 
Zeki Çelik'ten, "Bu sezon üst düzey oynuyor. Hayatını çok gözler önünde yaşamasa da, çocuklara forma dağıtma konusunda çok cömert" sözleri ile bahsetti.
 
Üç oyuncunun aile gibi birlikte zaman geçirdiklerini söyleyen Fransızlar, Yusuf Yazıcı'nın geçtiğimiz sezonki sakatlığını atlattığının ve yedek kalsa dahi sorun etmeden takımı için var gücüyle savaştığının altını çizdi. Burak'ın ise "Kral" lakabını ön plana çıkaran L'Equipe, tecrübeli yıldızın takıma büyük katkı verdiğini ve zor anlarda karar verme anlamında Lille'in en büyük kozlarından biri olduğunu yazdı.
 

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Etiketler: burak yılmaz zeki çelik yusuf yazıcı lille
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