Fransız devi Ersin için İstanbul'a geliyor

Lig 1 devi Lyon, Ersin Destanoğlu'nu takibe aldı.

27 Aralık 2020 Pazar - 12:00
İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan Dorukhan kararı Aboubakar kontağı kapattı! Rachid Ghezzal Caner Erkin'e ortak oldu Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması

Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan ve maaşında iyileştirme alan 19 yaşındaki kaleci, son haftalardaki performansıyla kalesinde güven veriyor. 2’si üst üste Erzurumspor ve Ankaragücü olmak üzere bu sezon 3 maçta kalesinde gol görmeyen genç file bekçisi, Utku Yuvakuran’dan devraldığı formanın hakkını verdi. Başarılı kaleci, yarın oynanacak Sivasspor maçıyla gol yememe serisini 3’e çıkarmayı amaçlıyor. Abdullah Avcı’yla yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş’ın başına Sergen Yalçın geldikten sonra formayı teslim ettiği 19 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’de ilk maçına çıktığı Haziran 2020’den bu yana 7 karşılaşmada gol yemedi.
 
Lyon takipte...
 
Kendi yaş grubunun en değerli kalecisi konumunda olan Ersin Destanoğlu’yla ara transfer dönemine sayılı günler kala Fransa Lig 1 temsilcisi Lyon ilgileniyor. Sergen Yalçın’ın takımda kalmasına sıcak baktığı genç kaleci için yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde Ersin’in Ocak ayında Fransa’nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
 
Utku Yuvakuran istikrarını koruyor
 
Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli file bekçisi Utku Yuvakuran, son 2 Süper Lig maçında kaledeki yerini Ersin Destanoğlu’na kaptırmıştı. Bu duruma rağmen pes etmeyen 23 yaşındaki kaleci, takım çalışmalarında istikrarlı görüntüsünü sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon 6 karşılaşmada görev yapan Utku, dünkü idmanda da başarılı formunu sürdürdü.
 
(Fanatik)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ersin destanoğlu lyon beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray şampiyonluk hamlesi! 6 yıldızla görüşmelere başladılar Galatasaray şampiyonluk hamlesi! 6 yıldızla görüşmelere başladılar
Emre Belözoğlu en sonunda sol stoperini buldu! Fenerbahçe'ye 34'lük defansEmre Belözoğlu en sonunda sol stoperini buldu! Fenerbahçe'ye 34'lük defans Tuchel'in PSG'den ayrılma sebebi kötü sonuçlar değil Başakşehir!Tuchel'in PSG'den ayrılma sebebi kötü sonuçlar değil Başakşehir! WWE fenomeni Sasha Banks şimdi farklı bir kariyer peşinde! WWE fenomeni Sasha Banks şimdi farklı bir kariyer peşinde!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.