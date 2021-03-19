Fransız devi Marsilya Ersin Destanoğlu için gözünü kararttı

Lig 1 ekiplerinden Marsilya, Beşiktaş'ın yetenekli eldiveni Ersin Destanoğlu için harekete geçti.

19 Mart 2021 Cuma - 14:06
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Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken genç kaleci Ersin Destanoğlu için transfer iddiaları artıyor. Fransız ekiplerinden Lyon'un transfer listesinde olduğu belirtilen Ersin Destanoğlu için Marsilya, atağa kalkmış durumda. 
 
BuzzSport.fr'nin haberine göre Marsilya, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanırken Steve Mandanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Mandanda'nın Marsilya'dan ayrılması bekleniyor çünkü başkanlığa gelen Pablo Longoria'nın kendisiyle devam etmeyi düşünmediği aktarılmakta. 
 
Pablo Longoria'nın Mandanda yerine ilk hedefi olarak ise Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Longoria'nın Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadroya katmak istediği aktarılmakta. 

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Etiketler: ersin destanoğlu marsilya beşiktaş
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