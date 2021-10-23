Fransız futbolunun efsane ismi Patrice Evra yıllar sonra anlattı: 13 yaşında cinsel istismara uğradım...

Manchester United, Juventus ve Marsilya gibi üst düzey takımların formalarını giyen Patrice Evra, çocukluğunda yaşadığı bir travmayı yıllar sonra anlattı.

Yazdığı otobiyografisinde kariyerine dair birçok detayı anlatan Evra, 13 yaşında cinsel istismara uğradığını itiraf etti.

Time Times'a açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Fransız eski futbolcu, gittiği okulun müdürü tarafından evinde defalarca kez tacize uğradığını söyledi. Yakın zamana kadar, utandığı için annesine dahi söyleyemeyen Evra, diğer çocukların kendisi gibi hissetmemesi için yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

"ÇOCUKLARIN BENİM DURUMUMDA OLMASINI İSTEMİYORUM"

"Kitabı ilk yazdığımda başıma gelen durumu detaylıca anlatamadım çünkü insanların düşüneceği şeylerden utanıyor ve korkuyordum" diyen Evra, "Şimdi hepsini anlatmak istiyorum çünkü çocukların benim durumumda olmasını istemiyorum. Cesur olmadıklarını düşünerek kendilerinden utanıyorlar. Bu durum cesur olmamakla ilgili değil, zihinsel olarak bunun hakkında konuşmaya hazır olmamakla ilgili" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN KENDİMİ SUÇLADIM"

Yıllarca kendisini korkak hissettiğini söyleyen eski yıldız, "Çocukların kendilerini suçlamadıklarından ve cesaretli olduklarından emin olmak istiyorum. Çünkü ben her zaman kendimi suçladım. Yıllarca kendimi korkak gibi hissettiğimi söylemekten çekinmiyorum çünkü hiçbir zaman sesimi çıkaramadım. Göğsümde ağır bir şey vardı. Ama bunu kendim için yapmıyorum, başka çocuklar için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu oyun u seviyorum" adını verdiği yeni kitabında yaşadığı istismarın detaylarını anlatan Patrice Evra, futbola ilk başladığı dönemlerde kendisine daha iyi fırsatlar veren bir okula geçiş yaptığını ve okul müdürünün evinde kalırken istismarın başladığını belirtti.

Diğer öğrencilerin aksine okul bahçesinde elektronik cihazlarla oyun oynamasına izin verildiğini ve ödevlerinde yardım edildiğini belirten Evra, bunların kendisine yapılan istismarın üstünü örtmek için yapıldığını anladığını ifade etti.

"TAVRIM SERTTİ AMA KORKUYORDUM"

"Ben uyuduğum zaman müdür yanıma gelir ve bana dokunmaya çalışırdı" diyen Evra, "Yaptığının yanlış bir şey olduğunu biliyordum ve onu sürekli itip yumruklamaya çalıştım. Sert tavır gösteriyordum ama ona belli etmesem de korkuyordum. Şaka yapmıyordu ve yaptıklarından cinsel olarak haz duyuyordu. Ailemin yanına gideceğimin kesinleştiğinde, müdür evindeki son gecemde en kötü tacizini yaptı" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Futbol oynadığı dönemlerde 24 yaşındayken konuyu görüşmek için polisin kendisiyle iletişime geçtiğini ifade eden eski Monacolu futbolcu, bu olayın annesinin üzerinde bıraktığı etkiye de değindi.

"ANNEM ŞOK OLDU VE ÖFKELENDİ"

"Olayı öğrenince tabi ki harap oldu. Benim için zor bir andı" diyen eski futbolcu, "İnsanların bana acımasını istemiyorum. Zor bir durum. Bir anne bunu kendi çocuğundan duymayı beklemez. O zamanlar bazı şeylerin ters gittiğini hissetmişti ve bana müdürün evinde neden kalmak istemediğimi sormuştu. 40 yaşıma gelince ona yaşananları söyledim. Şok oldu ve çok öfkelendi. Bu olayı kitaba koymamamı söyledi ancak çocuklarla ilgili olduğunu söylediğimde beni anladı" ifadelerini kullandı.