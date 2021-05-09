Fransızlar ona hayran! 'Patron sahada konuşur'

Lens maçında attığı gollerle bir kez daha kalitesini ispat eden Burak Yılmaz Fransa'yı sallamaya devam ediyor.

09 Mayıs 2021 Pazar - 9:41
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Fransa’da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Lille ile adım adım şampiyonluğa giden Burak, Kuzey derbisinde Lens deplasmanında 2 golle şov yaptı. Özellikle ikinci golünü 30 metreden sol ayakla atan tecrübeli forvet, sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti.
 
Ligue 1’de bitime 2 hafta kala 79 puanla lider olan Lille’de Burak Yılmaz’ın öncülüğünde zirve yürüyüşü de böylece devam etmiş oldu. Fransa’da da manşetler bir kez daha milli forvetle çıktı.
 
L’Equipe gazetesi, 10 gün içinde 5. kez 35 yaşındaki futbolcuyu kapakta tam sayfa manşet olarak verdi. L’Equipe’in dünkü sayısında Burak’ın 30 metreden attığı gol ve sevincinin fotoğrafı öne çıkarılarak, “Lille hedefi vurdu. Türk yıldız Burak Yılmaz’ın 2 golüyle Galtier’in takımı evine mutlu döndü” denildi.
 
Le Parisien’de de birinci sayfadan Burak Yılmaz anonsu verilerek, “Lille zirve yolunda rakipsiz” ifadelerini kullandı. L’Equipe ayrıca Burak’ın 30 metreden sol ayağıyla attığı gole tam sayfa vererek fotoğraflarla tüm açılarını gösterdi ve Kuzey derbisine atıfta bulunularak, ‘Kuzey’in Kralı’ yorumu eklendi.
RMC Sport ise, ‘Burak Yılmaz bir fenomen’ diye yazdı.
 
‘Patron sahada konuşur’
 
Lille’in Lens deplasmanında 3-0 kazanması ve Burak Yılmaz’ın 2 gol atması maç öncesi demeçleri anımsattı. Lens’te Kakuta’nın, ‘PSG’nin şampiyon olmasını isterim’ demesi üzerine Burak’ın 2 golüyle beraber Lille’in resmi hesabından, “Patron önceden konuşmaz, sahada konuşur” ifadeleri kullanıldı. Maç sonunda ‘KRAL’ yorumu ve Burak’ın gol sevinci paylaşıldı. Öte yandan Lille Belediyesi de kayıtsız kalmayarak, “Eğer böyle giderse Burak Yılmaz’ın heykelini dikeceğiz” diyerek sosyal medya paylaşımı yaptı.
 
Bir tek Ronaldo!
 
Bu sezon golleriyle Lille’e hayat veren Burak Yılmaz, adeta yıldız isimlerle yarışıyor. Ligue 1’de 15 gol 5 asistle 20 gole direkt etki eden Burak, sadece Mbappe ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin gerisinde kaldı. Ligue 1’de 125 dakikada 1 gol atan tecrübeli yıldız, bu konuda bir tek Mbappe’yi geçemedi. Ayrıca Avrupa’nın 5 büyük liginde de 35 yaş ve üstü oyuncular arasında Ronaldo (27) dışında bir tek Burak (15) en fazla golü attı. Burak Yılmaz, Tony Cascarino ve Delio Onnis’in ardından da son 70 yılda Ligue 1’de bir sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı 3. futbolcu oldu.

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Etiketler: burak yılmaz lille lens
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