Frey açıkladı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den Beveren'e kiralık olarak gönderilen Frey, sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.

16 Mayıs 2021 Pazar - 15:00
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Sezonu Waasland-Beveren'de 17 gol ve 4 asistle geçiren Michael Frey, kariyerinin en iyi performnasını sergiledikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor.
 
Transferde Anderlecht, Genk, Hamburg ve Osasuna ile adı anılan Michi Frey, "Belçika'da özgüvenim yeniden yerine geldi. Hayalim hala Fenerbahçe'de ilk 11'in düzenli bir üyesi olmak." ifadelerini kullandı.
 
'Belçika'da devam etmek ister misin?' şeklinde gelen soruya Frey, "Bu konuda konuşamam. Ancak, Belçika'ya yeniden transfer olursam iyi yapılanmış bir kulüpte oynamak isterim." cevabını verdi.
 
"EN ACİL DİLEĞİM; FENERBAHÇE"
 
Frey, "En acil ve en büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Etiketler: frey beveren fenerbahçe
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