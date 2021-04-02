Furkan - Cedi kapışmasında gülen taraf Philadelphia!

NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 114-94 mağlup etti.

02 Nisan 2021 Cuma - 10:28
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Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi 76ers'ın son sıralarda bulunan Cavaliers'ı yendiği müsabakada 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 7 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi. 20 dakika süre alan Cedi Osman ise 6 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ile oynadı.
 
Ayrıca 76ers'ta Shake Milton 27 sayı ile galibiyete önemli katkıda bulunurken Dwight Howard 18 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaptı.
 
Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 24 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. İki kez uzatmaya giden maçın galibi Hawks oldu
 
Atlanta Hawks normal süresi berabere biten ve iki kez uzatmaya gidilen karşılaşmada San Antonio Spurs'ü 134-129'luk skorla yenmeyi başardı.
 
Hawks'ta Clint Capela, Bogdan Bogdanovic ve Trae Young 28'er sayı ile oynayarak takımlarına galibiyeti getirdi.
 
Sahasında mağlup olan Spurs'te DeMar DeRozan 36 sayı ile takımını uzun süre ayakta tutmayı başardı ama galibiyet için bu performansı yeterli olmadı.
 
Sonuçlar
 
Detroit Pistons-Washington Wizards: 120-91
 
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 94-114
 
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 111-89
 
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 110-115
 
Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109
 
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 129-134
 
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 94-101

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Etiketler: nba cedi osman furkan korkmaz
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