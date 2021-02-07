Furkan Korkmaz'dan 13 sayı, 3 ribaunt, 1 asist

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets'i 124-108 mağlup etti.

07 Şubat 2021 Pazar - 12:15
İLGİLİ HABERLER
A Milli Kadın Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda!. Galatasaray deplasmanda kaybetmeye devam ediyor Cedi Osman'dan 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asist Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit Furkan Korkmaz'dan 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asist

NBA'e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Golden State Warriors'ı 134-132 yendi.
 
Mavericks'te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
 
Warriors'ta Stephen Curry'nin 57, Andrew Wiggins'in 22, Kent Bazemore'un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.
 
- Lakers iki uzatma sonunda kazandı
 
Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı iki uzatma sonunda 135-129 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
 
Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asistle "double-double"a imza atarken, Anthony Davis 30 sayı, 5 ribaunt, Dennis Schröder ise 22 sayı, 8 asistle oynadı.
 
Pistons'ta Jerami Grant 32 sayı, 6 asist, kenardan gelen Josh Jackson da 28 sayı, 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
 
- Furkanlı 76ers kazandı, Cedili Cavaliers kaybetti
 
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets'i 124-108 mağlup etti.
 
Cleveland Cavaliers ise milli oyuncu Cedi Osman'ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'a 124-99 kaybetti.
 
- Sonuçlar
 
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99
 
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114
 
Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118
 
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111
 
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124
 
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121
 
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108
 
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118
 
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132
 
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109
 
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: furkan korkmaz nba
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Derbiden sonra Fenerbahçe'de ayrılık! Samatta'nın hesabı kesildi Derbiden sonra Fenerbahçe'de ayrılık! Samatta'nın hesabı kesildi
Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra deprem yaratacak ifadeler! '3'ünü toplayın bir Mostafa etmez'Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra deprem yaratacak ifadeler! '3'ünü toplayın bir Mostafa etmez' Galatasaray Mostafa Mohamed diye yıkılıyor! 'Yeni Mario Jardel'Galatasaray Mostafa Mohamed diye yıkılıyor! 'Yeni Mario Jardel' Galatasaray mağlubiyetinden sonra isyan! 'Bu adam Fenerbahçe'nin topçusu olamaz'Galatasaray mağlubiyetinden sonra isyan! 'Bu adam Fenerbahçe'nin topçusu olamaz'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.