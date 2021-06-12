Furkan Korkmaz'dan 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asist!

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Sixers, play-off serisinin üçüncü maçında, konferans 5'incisi Hawks'ı deplasmanda 16 sayı farkla geçti.

Sixers'ta Joel Embiid 27 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Tobias Harris 22 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 7 asist, 27 dakikada sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Hawks'ta Trae Young 28 sayı ve 8 asist, John Collins 23 sayı ve 7 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 19, Danilo Gallinari 17 sayı, Clint Capela ise 8 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

Suns seride 3-0 öne geçti

Phoenix Suns, deplasmanda Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçti ve final için büyük avantaj yakaladı.

Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Chris Paul 27 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jae Crowder 14, Mikal Bridges 11 sayı, Deandre Ayton 10 sayı ve 15 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.