Furkan Korkmaz'dan 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asist!

NBA play-off'larında Atlanta Hawks'ı 127-111 mağlup eden Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Furkan Korkmaz 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistlik performans sergiledi.

12 Haziran 2021 Cumartesi - 12:05
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NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Sixers, play-off serisinin üçüncü maçında, konferans 5'incisi Hawks'ı deplasmanda 16 sayı farkla geçti.
 
Sixers'ta Joel Embiid 27 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Tobias Harris 22 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 7 asist, 27 dakikada sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
 
Hawks'ta Trae Young 28 sayı ve 8 asist, John Collins 23 sayı ve 7 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 19, Danilo Gallinari 17 sayı, Clint Capela ise 8 sayı ve 16 ribauntla oynadı.
 
Suns seride 3-0 öne geçti
 
Phoenix Suns, deplasmanda Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçti ve final için büyük avantaj yakaladı.
 
Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Chris Paul 27 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jae Crowder 14, Mikal Bridges 11 sayı, Deandre Ayton 10 sayı ve 15 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.
 
Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 10'u hücum olmak üzere 20 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak NBA play-off'larında bu performansa en fazla ulaşan 10. oyuncu konumuna geldi. Monte Morris 21 sayı ve 5 asist, Michael Porter 15 sayı ve 5 ribaunt, Will Barton ise 14 sayı ve 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

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Etiketler: furkan korkmaz nba Philadelphia 76ers Atlanta Hawks
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