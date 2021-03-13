Furkan Korkmaz'dan 18 sayı, 3 asist, 3 ribaunt!

13 Mart 2021 Cumartesi - 10:20
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Washington
Wizards'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-101 galip ayrılırken, karşılaşmada 25 dakika sahada kalan Furkan, 18 sayı, 3 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.
76ers'ta Joel Embiid 23, Shake Milton 18, Tobias Harris ve Seth Curry 14'er sayıyla takımlarının galibiyetine katkıda bulundu.
Wizards'ta Russell Westbrook 25, Bradley Beal 19 sayı üretti.
- Cedi'nin formasını giydiği Cavaliers deplasmanda farklı mağlup
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 116-82 kaybettikleri New Orleans
Pelicans maçında 6 sayı buldu.
Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, Batı Konferansı temsilcisi New Orleans Pelicans deplasmanında sahadan 116-82'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 24 dakikada 6 sayı, 1 ribaunt ve 1 asist üretirken, Collin Sexton 19, Quinn Cook 13 sayıyla oynadı.
Pelicans'ta Steven Adams 10 sayı, 17 ribaunt ile "double-double" yaparken, Brandon Ingram 28, Zion Willamson 23 sayı kaydetti.
- Son şampiyon Lakers galip
NBA'in son şampiyonu Los Angeles
Lakers kendi sahasında oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 105-100 mağlup etti.
İlk üç periyotu geride götüren Lakers, son periyotta üstünlüğü ele aldı ve sahadan galip ayrılmasını bildi.
Lakers'ta LeBron James 18 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.
- Sonuçlar
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 102-103
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-82
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 101-127
Chicago Bulls-Miami Heat: 90-101
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 104-77
Utah Jazz-Houston Rockets: 114-99
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 105-100