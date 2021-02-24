Furkan Korkmaz'dan 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-102 kazandıkları Toronto Raptors karşılaşmasında 19 sayı kaydetti.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:36
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers, konuk olduğu Raptors'ı mağlup etti.
 
76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti.
 
Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.
 
- Cedi'nin takımı 10 maç sonra kazandı
 
Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı.
 
Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.
 
Hawks'ta Trae Young'ın 28 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Kevin Huerter'in 22 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
 
- Sonuçlar
 
Orlando Magic-Detroit Pistons: 93-105
 
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 112-111
 
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 127-118
 
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-109
 
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-107
 
New York Knicks-Golden State Warriors: 106-114
 
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 139-112
 
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 111-106
 
Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 135-116

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Etiketler: nba furkan korkmaz cedi osman
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