Furkan Korkmaz'dan 3 sayı!

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons'ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:35
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Bucks, sahasında konferans 2'ncisi Nets'e karşı oynadığı mücadeleyi kazandı.
 
Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 49 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 8 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üreten Khris Middleton da galibiyette önemli rol oynadı.
 
Nets'te 42 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant'in performansı galibiyete yetmedi. Kyrie Irving ise 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.
 
- 76ers, Spurs'ü son saniyede yendi
 
Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu.
 
Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons'ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı.
 
76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Joel Embiid ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Seth Curry taşıdı. Maçın kahramanı Simmons 5, Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı.
 
Spurs'te Lonnie Walker 23 sayı, Keldon Johnson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gay 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
 
- Sonuçlar
 
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 117-114
 
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 119-129
 
Houston Rockets-New York Knicks: 97-122
 
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-111
 
Charlotte Hornets-Miami Heat: 111-121
 
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 120-123
 
San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 111-113 (uzatmada)
 
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-121

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Etiketler: furkan korkmaz nba
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