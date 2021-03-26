Furkan Korkmaz'dan 6 sayı!

NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-101 yendi.

26 Mart 2021 Cuma - 10:38
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NBA'de Lakers'ı mağlup eden 76ers, 4'te 4 yaptı
 
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-101 yendi.
 
NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayı kaydettiği maçta Lakers'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
 
76ers'ta Danny Green 28 sayı, 5 ribaunt, Seth Curry ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.
 
Art arda 4. yenilgisini alan Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 20'şer kaydetti.
 
De'Aaron Fox'tan kariyer rekoru
 
Sacramento Kings, De'Aaron Fox'un 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Golden State Warriors'ı 141-119 yendi.
 
Bu sezonun 20. galibiyetini elde eden Kings'te, Richaun Holmes 25 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı, Tyrese Haliburton ise 21 sayı kaydetti.
 
Warriors'ta Andrew Wiggins'in 26 sayı, 10 ribaunt ve Kelly Oubre Jr.'ın 19 sayı, 2 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.
 
Sonuçlar
 
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-125
 
New York Knicks-Washington Wizards: 106-102
 
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 85-98
 
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 141-119
 
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-109

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Etiketler: nba furkan korkmaz
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