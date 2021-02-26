Furkan Korkmaz'dan 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 111-97 kazandıkları Dallas Mavericks maçında 9 sayı kaydetti.

26 Şubat 2021 Cuma - 10:47
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Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks'i konuk ettiği karşılaşmadan 111-97 galip ayrılırken, karşılaşmada 19 dakika sahada kalan Furkan, 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.
 
76ers'ta Joel Embiid 23, Ben Simmons 15, Seth Curry 15 ve Dwight Howard 14 sayıyla oynadı. Mavericks'te ise Luka Doncic 19, Josh Richardson 13 ve Tim Hardaway 12 sayı üretti.
 
Sonuçlar
 
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 111-97
 
New York Knicks-Sacramento Kings 140-121
 
Brooklyn Nets-Orlando Magic 129-92

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Etiketler: furkan korkmaz nba
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