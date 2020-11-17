Futbol, basketbol, voleybol... maçlarla ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceğini duyurdu. Erdoğan halı sahaların ise kapalı olacağını açıkladı.

17 Kasım 2020 Salı - 20:33 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 20:45
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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Maçların oynanmaya devam edeceğini dile getiren Erdoğan, seyirci alınmayacağını duyurdu. İşte alınan yeni tedbirler
 
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
 
Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
 
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
 
Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
 
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
 
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
 
Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.
 
Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

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Etiketler: maçlar koronavirüs Erdoğan
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