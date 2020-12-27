Futbolcuyken gelmedi teknik direktör olarak geliyor

Romanya futbolunun yetiştirdiği en iyi isimlerinden biri olan Mutu Süper Lig'e geliyor.

27 Aralık 2020 Pazar - 14:48
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Futbol oynadığı Arges, Dinamo Bükreş, Inter, Verona, Parma, Juventus, Cesena, Ajaccio, Pune City, Targu Mures ve Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, teknik direktör arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
 
Yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden 41 yaşındaki Adrian Mutu, Süper Lig kulüplerinin gündeminde. 41 yaşındaki teknik adamın Türk menajeri aracılığıyla 5 kulüple görüşmeler yaptığı öğrenildi. Mutu'nun hangi kulüplerle iletişimde olduğu ise sır gibi saklanıyor.
 
Almanya bağlantılı menajerlik şirketi üzerinden kendisine gelen teklifleri değerlendiren Mutu'nun, Türk menajerinin de önerisini dikkate alarak bir kulübe evet diyeceği belirtildi. Adrian Mutu'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek görüşmeler yapıp son kararını vereceği öğrenildi. 2016 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan Adrian Mutu, attığı 35 golle ülkesinin milli takımının en büyük golcüleri arasında yer alıyor. Mutu, şu anda Romanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyor.
 

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Etiketler: mutu süper lig
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