Futbolcuyken gelmedi teknik direktör olarak geliyor

Futbol oynadığı Arges, Dinamo Bükreş, Inter, Verona, Parma, Juventus , Cesena, Ajaccio, Pune City, Targu Mures ve Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, teknik direktör arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden 41 yaşındaki Adrian Mutu, Süper Lig kulüplerinin gündeminde. 41 yaşındaki teknik adamın Türk menajeri aracılığıyla 5 kulüple görüşmeler yaptığı öğrenildi. Mutu'nun hangi kulüplerle iletişimde olduğu ise sır gibi saklanıyor.