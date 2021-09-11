Futbolda rejenerasyon evde kısa egzersiz!

Covid-19 salgını sebebiyle eve hapsolan ve masa başında çalışmak zorunda kalan insanların kısa egzersizlerle vücutlarını rahatlatabileceği bazı yöntemler yayınlandı.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 9:34
İLGİLİ HABERLER
Futgolf 4. Etap Kemer Country Club’da Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu 2020 Tokyo'da tarihi başarı! Kadınlar golbol finalinde ABD'yi 9-2 yenen Türkiye, altın madalyaya ulaştı Türkiye - Polonya: 3-0

Hayatın günlük akışındaki yoğunluklarımız, bizlerin spordan uzaklaşmasını gerektiriyor olabilir ancak bu durum, vücudumuzun tümüyle hareketsiz kalmasına bir bahane değil. Hızla gelişen teknoloji sayesinde gündelik yaşamın büyük bir kısmını evde geçirmek zorunda kalanlar için spor eğitmenleri; basit, fazla zaman almayan, her kesimin yapabileceği kısa egzersizler tavsiye ediyor.
 
Covid-19 salgını ve gelişen teknoloji sebebiyle çoğu şirketin home-office uygulamasına geçtiğini ve evde geçirilen zamanın uzun olmasına dikkat çeken eğitmenler; vücudumuzu kısa egzersizlerle dinç tutabileceğimizi belirtiyor.
 
Özellikle masa başı çalışan bireylerin, uzun vadede kronik baş ağrısı ve tutulma yaşayabileceğini ifade eden spor ve egzersiz uzmanı Burak Kulaksız, beş dakikayı geçmeyen basit antrenman hareketleriyle bu durumun önüne geçilebileceğini belirtiyor.
 
Çalışma süresi içerisinde saat başı mola verilmesi gerektiğinin altını çizen Kulaksız, sandalyede hareketsiz bir şekilde oturup, omuzları gevşetmeyi, başı sağa sola doğru çevirip öne doğru eğerek, kulakları omuzlara değdirmeyi öneriyor.
 
Spor ve Egzersiz Eğitmeni Burak Kulaksız, evde çalışanlar için Instagram hesabından mini çalışma programı yayınladı.
 
Herkesin basit bir şekilde yapabileceği toplam sekiz maddeden oluşan program şöyle;
 
1- Oturun ve omuzlarınızı gevşetin. Başınızı sağa doğru eğerek kulağınızı sağ omuzunuza yaklaştırın.
 
2- Sağ avuç içinizi başınızın sağ tarafına yerleştirin. Elinizi ve başınızı diğer yana doğru yatırın ve derin nefes alın. Nefesinizi tutun ve sertçe itmeye devam edin.
 
3- Nefesinizi yavaşça ve tamamen verirken elinizi bırakın ve başınızı sağ omzunuza doğru yaklaştırın. Bunu iki kez daha tekrar edin.
 
4- Uygulamayı sol tarafınızda üç kez tekrarlayın.
 
5- Başınız düz olacak şekilde, parmaklarınızın iç taraflarını başınızın iki yan alta tarafındaki kemiklerin üzerine yerleştirin. Derin nefes alın ve parmaklarınızla birlikte başınızı fizometrik olarak itin.
 
6- Ellerinizi kucağınıza bırakın ve ağzınızdan nefes verirken çenenizi acın. Ağzınızdan derin nefes alırken çenenizi öne doğru, alt dişlerinizi de üst çenenize doğru uzatın. Nefesinizi verin, ağzınızı acın ve çenenizi gevşetin.
 
7- Çenenizi bir kez daha gerin. Nefesinizi verirken başınızı göğsünüze doğru düşürün.
 
8- Derin bir nefes alın, parmaklarınızın iç taraflarıyla başınızı yukarı yöne doğru itin, bu arada başınız aşağı düşmeye devam edecektir. Nefesinizi verirken parmaklarınızı da çekin ve başınızın önünüze düşmesini sağlayın. Bunu iki kez tekrarlayın. Son kez yaparken nefesinizi verdiğiniz sırada parmaklarınızı başınızın arkasında kenetleyin ve dirseklerinizle birlikte başınızı arkaya doğru çekin

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: egzersiz covid 19 spor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Şenol Güneş'ten sonra Milli Takıma 73 yaşında teknik direktör! 'Gelecek teklife asla hayır demez, bence yüzde 51...' Şenol Güneş'ten sonra Milli Takıma 73 yaşında teknik direktör! 'Gelecek teklife asla hayır demez, bence yüzde 51...'
Şenol Güneş'ten sonra Milli Takıma yeni teknik direktörü aranıyordu! Hamit Altıntop sürprizi görüşmelere başladıŞenol Güneş'ten sonra Milli Takıma yeni teknik direktörü aranıyordu! Hamit Altıntop sürprizi görüşmelere başladı 'Vitor Pereira ile kapıştı Fenerbahçe'den ayrılacak' iddiaları vardı! Mesut Özil 'ailem' dedi ve...'Vitor Pereira ile kapıştı Fenerbahçe'den ayrılacak' iddiaları vardı! Mesut Özil 'ailem' dedi ve... Şenol Güneş'in ardından milli takımda bir istifa daha! Nihat Özdemir yeni teknik direktör adaylarını belirlediŞenol Güneş'in ardından milli takımda bir istifa daha! Nihat Özdemir yeni teknik direktör adaylarını belirledi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.