Futbolu bırakan Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama!

Emre Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde;

Ben böyle duygusal konuşmaları yapmayı tercih etmiyorum. 1-2 güne kadar bu konuyla ilgili gerekli bir açıklama yapacağım. Maç bitince içeri gittim annemi aradım. İlk önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki kat kat fazlasını yaşadım. Düşüncelerimi futbolseverlere daha samimi bir şekilde aktarmak için 1-2 gün hazırlanmak istiyorum.

Hatalarımla, doğrularımla 25 seneye yakın bir kariyer . İmrahor'un sokaklarında futbolcu abilerimin isimlerini bağırarak oynadım. Çocukluğumda Fenerahçeliydim. Galatasaray altyapısına girdim. Orada çok güzel başarılar yaşadım. Sonra Avrupa . Daha sonra Göksel abinin takımı Başakşehir . Onları da kutluyorum şamnpiyonluktan ötürü. Sonra Fenerbahçe. Hayatımın en mutlu günleri burada geçti.

Her bir veda bir kavuşmaya vesiledir. Futboldan kopmayacağım. Sadece profesyonel futbolu bırakıuyorum. Herkes hakkını helal etsin. Allah'a şükürler olsun ki ben bu kariyeri yaşadım. Herkese teşekkür ediyorum. 2-3 gün içinde ciddi bir açıklama yapacağım.

Allah nasip eder de Fenerbahçe'de görev alırsam en büyük hedefim altyapıdan birçok futbolcunun bu formayı giymesi. Ömer Faruk çok özel bir futbolcu. Onun kariyerine bu şekilde başlamasında katkım olursa çok mutlu olurum. Başka genç arkadaşlarımız da var. Onlardan çok şey bekliyorum. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkarsak onlar da diğer ülkelerdeki gençlerle yarışabilir. Gençlerimizden beklentim çok büyük.

Keşke dediğim çok şey yaşadım. İnsanım hatalar yaptım. Allah kalbimi biliyor ki kimseye bilerek kötülük yapmadım. Yapmayacağım da inşallah. Hatam, kusurum olmuştur ama ne olursa olsun samimice yaşadım bu hayatı. Bana hakaret edenlerle dahi konuştum ve beni anladılar.

Maçtan önce sahanın içinde bir toplantı yaptık. Kaybetmekten nefret ettiğimi söyledim ve kariyerimin son maçını kazanmak istediğimi söyledim. Kariyerime göre iyi bir son oldu. Sezonun geneline baktığımızda ise iyi bir sezon geçirmedik. Bireysel performanslar oturulur konuşulur. Ben taraftarlarımızdan kaptan olarak özür diliyorum. Fenerbahçe büyüklüğüğ kupa ve şampiyonluk büyüklüğü değildir. Camianınn birleşmesi gerekiyor. Samimi bir şekilde tbirlik olup daha güzel şeyler yapacağız. Kişilerden bağımsız söyleyebileceğim, Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum. İyi, kömtü, sevap, günah ne varsa benden yana haklarını helal etsinler. Benden yana helal olsun.