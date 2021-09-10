Futgolf 4. Etap Kemer Country Club’da

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen Ford Futgolf Ligi’nde 2021 sezonunun 4. etabı 11-12 Eylül’de Kemer Country Golf Kulübü sahasında yapılacak.

10 Eylül 2021 Cuma - 17:09
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Ford Futgolf Kupası’nın son 16 eşleşmeleri ve Futgolf Kulüpler Ligi’nin üçüncü hafta karşılaşmaları da bu turnuva ile devam edecek.Öncekilerden farklı olarak bu turnuvada A ve B sahası olmak üzere iki ayrı 18 delikli sahada hünerlerini gösterecek oyuncuları zorlu bir fiziksel mücadele de bekliyor olacak.9-10 Eylül tarihlerindeki antrenmanlar sonrasında 11 Eylül’de ilk tur, 12 Eylül’de ise final turu ile sona erecek turnuvaya 94 oyuncu katılıyor.

Ford Otosan’ın ana sponsor olduğu turnuvada, Maçkolik, Smart Energy, Acıbadem Sports, HDI Sigorta, Tefal, UniqueBrands ve Renk Matbaa da organizasyona destek sağlayan diğer değerli markalar oldu.Futgolf Ligi bu turnuvadan sonra Ekim ve Kasım aylarında yapılacak 3 turnuva ile son bulacak.

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