G.Birliği maçı öncesi Terim'den iki değişiklik birden

Şampiyonluk umudunu koruyan Galatasaray ’da kafalar yine karıştı. Konya spor engelini tek golle geçen sarı-kırmızılılarda oyuncuların inişli çıkışlı performans göstermesi teknik kadronun işini zorlaştırmaya devam ediyor.

Antalya deplasmanında iyi oynayan kadroyu sahaya sürerek ödüllendiren Teknik Direktör Fatih Terim , aynı isimlerden Konya maçında beklediğini bulamadı. Buna karşın Antalya ’da kötü oynayıp kenara alınan, Konya karşısında yedek soyunan Emre Akbaba ile Ryan Babel’nin performansı beğeni topladı. Bu durum Gençlerbirliği deplasmanı öncesi kadroda yine değişiklik ihtimalini güçlendirdi.

Fatih Terim, Konya maçında oyuna girdiği andan itibaren sahanın en etkili ismi olarak dikkat çeken Babel’i artık ilk 11’e yazacak. Tecrübeli futbolcunun istekli ve etkili halinden memnun olan sarı-kırmızılı teknik adam kalan final haftalarında Babel’in bu formuna güveniyor.

