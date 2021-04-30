G.Birliği maçı öncesi Terim'den iki değişiklik birden

Konyaspor maçını zorlansa da kazanmasını bilen Fatih Terim, Babel ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de şans verecek.

30 Nisan 2021 Cuma - 8:18
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Şampiyonluk umudunu koruyan Galatasaray’da kafalar yine karıştı. Konyaspor engelini tek golle geçen sarı-kırmızılılarda oyuncuların inişli çıkışlı performans göstermesi teknik kadronun işini zorlaştırmaya devam ediyor.
Antalya deplasmanında iyi oynayan kadroyu sahaya sürerek ödüllendiren Teknik Direktör Fatih Terim, aynı isimlerden Konya maçında beklediğini bulamadı. Buna karşın Antalya’da kötü oynayıp kenara alınan, Konya karşısında yedek soyunan Emre Akbaba ile Ryan Babel’nin performansı beğeni topladı. Bu durum Gençlerbirliği deplasmanı öncesi kadroda yine değişiklik ihtimalini güçlendirdi.
 
Fatih Terim, Konya maçında oyuna girdiği andan itibaren sahanın en etkili ismi olarak dikkat çeken Babel’i artık ilk 11’e yazacak. Tecrübeli futbolcunun istekli ve etkili halinden memnun olan sarı-kırmızılı teknik adam kalan final haftalarında Babel’in bu formuna güveniyor.
 
Galibiyet golünü atan Emre Akbaba konusunda kararsızlık yaşayan Terim, Etebo-Taylan arasındaki tercihini ise bu kez Taylan’dan yana kullanacak. Diğer taraftan Terim, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu arasında da seçim yapmakta zorlanacak gibi gözüküyor. Mustafa ilk 11’e daha yakın olsa da Halil’in ciddi bir şansı bulunuyor. (MİLLİYET)

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Etiketler: babel taylan antalyalı fatih terim galatasaray
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