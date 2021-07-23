G.Saray'a tepki! 8 dediler 4 milyon euro...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik yeni bir açıklama yaptı. Burak Elmas 'ın görüşmelerin devam ettiğini söylediği oyuncu için sarı kırmızılıların teklifinin 4 milyon euroda kaldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Jaroslav Tvrdik, transferin neden sonuçlanmadığını hakkında bilgi verdi.

Tvrdik, menajerlere tepki göstererek beklenen teklifin gelmediğini açıkladı. Jaroslav Tvrdik, "Stanciu'nun kalması konusunda karar aldık. Oyuncunun menajerlerini eleştirmem gerekiyor, onlara tepkiliyim. Bize 8 milyon euro getireceklerini söylemeseler transfer görüşmesi yapmaya bile başlamazdık. Gelen ilk teklif 4 milyon euro oldu ve bu bizim için hem şok hem de hayalkırıklığıydı" dedi.