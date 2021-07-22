G.Saray'da Stanciu defteri kapandı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Stanciı için Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik "Onu bırakmayacağız' dedi.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 10:09
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Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 5-1 gibi ağır bi skorla yenilen ve bir üst turu riske sokan Galatasaray'a bir kötü haber de transferden geldi.
 
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Rumen orta sahanın takımda kalmaısna karar verdiklerini duyurdu. Bu kararın yönetim kurulu toplantısında alındığını söyleyen Tvrdik, "Stanciu'nun takımda kalmasına karar verdik. O hedeflerimiz için çok önemli bir oyuncu. Teklif edilen tutarlar karşılığında takımdan ayrılması mümkün değildir."
 
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Stanciu ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.

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Etiketler: Jaroslav Tvrdik stanciu galatasaray
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