G.Saray'da Stanciu defteri kapandı

Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 5-1 gibi ağır bi skorla yenilen ve bir üst turu riske sokan Galatasaray 'a bir kötü haber de transferden geldi.

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Rumen orta sahanın takımda kalmaısna karar verdiklerini duyurdu. Bu kararın yönetim kurulu toplantısında alındığını söyleyen Tvrdik, "Stanciu'nun takımda kalmasına karar verdik. O hedeflerimiz için çok önemli bir oyuncu. Teklif edilen tutarlar karşılığında takımdan ayrılması mümkün değildir."