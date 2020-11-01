G.Saray'dan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir açıklaması

Dün Ankaragücü maçında sakatlanan 3 futbolcu için bugün Galatasaray Kulübü açıklamada bulundu.

01 Kasım 2020 Pazar - 14:40
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
 
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
 
Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao Teixeira ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi.
 
Üç oyuncumuzun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek.

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Etiketler: saracchi emre taşdemir marcao
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