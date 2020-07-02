G.Saray'dan Onyekuru açıklaması!

İHA
02 Temmuz 2020 Perşembe - 19:22
| Son Güncelleme : 02 07 2020 - 21:16
Galatasaray'da kiralık olarak kadroda yer alan Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin 1 Temmuz
'da sona ermesinin ardından kulübü Monaco, genç futbolcuyu geri çağırdı. Korona virüs salgını nedeniyle ligleri tamamlanan Fransa
'da Monaco, yeni sezon hazırlıklarında Onyekuru'nun yer almasını istediği için genç futbolcunun gelmesini istedi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında oynaması için Monaco ile görüşmeleri başlattı.
Devre arasında takıma katılan Onyekuru, oynadığı 12 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması geldi
Galatasaray: "Monaco'nun sezon başı hazırlıkları için davet edilen Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübüyle görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır."