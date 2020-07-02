G.Saray'dan Onyekuru açıklaması!

Monaco'nun sözleşmesi bittiği için kulübe çağırdığı Onyekuru hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. Nijeryalı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kulübü tarafından geri çağrıldı.

İHA 02 Temmuz 2020 Perşembe - 19:22 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 21:16
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Galatasaray'da kiralık olarak kadroda yer alan Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından kulübü Monaco, genç futbolcuyu geri çağırdı. Korona virüs salgını nedeniyle ligleri tamamlanan Fransa'da Monaco, yeni sezon hazırlıklarında Onyekuru'nun yer almasını istediği için genç futbolcunun gelmesini istedi. 
 
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında oynaması için Monaco ile görüşmeleri başlattı.
 
Devre arasında takıma katılan Onyekuru, oynadığı 12 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
 

 

 

 

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması geldi

Galatasaray: "Monaco'nun sezon başı hazırlıkları için davet edilen Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübüyle görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır."

 

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Etiketler: Galatasaray Onyekuru Monaco
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