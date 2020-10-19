G.Saray'ı birbirine katmıştı! İşte Beşiktaş'ın golcüsü

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'la adı anılan Alan Carvalho ile ilgileniyor.

19 Ekim 2020 Pazartesi - 11:15
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Brezilyalı Alan Carvalho'yu istediği öğrenildi.
 
Takvim'de yer alan habere göre bonservisi Çin'in Guangzhou takımında olan ve yine Çin'de Beijing Sinobo Guoan'da kiralık oynayan Alan'ın menajeri ile temasa geçildi. Alan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinin sunulucağı ifade edildi. Ücretinin tamamı da karşılanacak.
 
Kariyerine ülkesinin takımlarından Fluminense'de başlayan Alan, Avrupa'da Avusturya Ligi takımlarından RB Salzburg'da forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 2015'ten bu yana kariyerini Çin'de sürdürüyor.
 

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Etiketler: alan beşiktaş transfer
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