G.Saray'ın 'Günaydın' paylaşımı dikkat çekti

Dün akşam Yunanistan'da skandal uygulamalara maruz kalan ve İstanbul'a geri dönen Galatasaray'ın sosyal medya hesabından 'Günaydın' paylaşımı bir hayli dikkat çekti.

13 Temmuz 2021 Salı - 9:33
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a gitmişti. Havaalanında uzun süre bekletilen ve Türkiye'de yapılan testlerin geçersiz sayılıp yeni test yapmaları istenen Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönmüştü.
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da destek verdiği Galatasaray'da, başkan Burak Elmas bunun siyasi bir hareket olduğunu söylemişti.
 
Sarı kırmızılılardan manidar bir paylaşım geldi. Galatasaray sosyal medyadan 'günaydın' mesajını Türk ve Galatasaray bayraklarıyla paylaştı.
 
İşte o paylaşım;

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Etiketler: galatasaray
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