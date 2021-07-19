G.Saray'ın kasasına 10 milyon dolarlık doping

Socios.com Galatasaray'a 10 milyon dolarlık ödeme yapacağını açıkladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 8:06
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Spor ve eğlence sektörünün kripto parası Chiliz ($CHZ) tarafından hayata geçirilen ve Socios.com platformuna Eylül 2019’da dahil olan sarı-kırmızılılara ağustos ayının ilk haftasında 10 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağı öğrenildi.
Daha önce 3 milyon dolar ön ödeme alan Galatasaray, $GAL Fan Token’ın gösterdiği performansla önemli bir bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar böylece 1.5 senede 13 milyon dolar kasasına koymuş olacak.
 
Ağustos başında alınacak 10 milyon dolar özellikle transferde sarı-kırmızılıları rahatlatacak. Burak Elmas yönetimi, bu nakitle transfer işlemlerini halletmeye çalışacak.

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Etiketler: galatasaray socios
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