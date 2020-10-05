G.Saray'ın yapamadığını Gaziantep yaptı!

Gaziantep FK, Belçikalı yıldız orta saha Kevin Mirallas ile anlaşmaya vardı.

05 Ekim 2020 Pazartesi - 14:05 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 14:13
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı. Bonservisi elinde olan Belçikalı oyuncu Gaziantep'e gelerek dün akşam sağlık kontrolünden geçti.
 
 
32 yaşındaki yıldız 2+1 yıllık imza atacak. Gaziantep temsilcisi tecrübeli oyuncuya yıllık 600 bin euro verecek. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.
 

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Etiketler: mirallas gaziantep transfer
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