G.Saray'ın yapamadığını Gaziantep yaptı!

05 Ekim 2020 Pazartesi - 14:05
| Son Güncelleme : 05 10 2020 - 14:13
Süper Lig ekibi Gaziantep
FK, Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı. Bonservisi elinde olan Belçikalı oyuncu Gaziantep'e gelerek dün akşam sağlık
kontrolünden geçti.
32 yaşındaki yıldız 2+1 yıllık imza atacak. Gaziantep temsilcisi tecrübeli oyuncuya yıllık 600 bin euro verecek. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton
, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.