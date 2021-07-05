G.Saray'ın yeni yıldızı Eren Aydın!

Eren'in kariyeri başta Galatasaray lı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak ediliyor. Eren Aydın kimdir, kaç yaşında? Eren Aydın nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradık.

Eren Aydın kimdir?

Eren Aydın 12 Şubat 2003 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Futbola Darıca Gençlerbirliği altyapısında başlayan forvet oyuncusu, 2016'da Kartalspor'a transfer oldu. Burada 3 yıl geçiren Eren, 2019'da Galatasaray'ın dikkatini çekti.

2020/21 normal sezonda U19'da attığı 20 golle gol kralı olan Eren, Mayıs 2021'de Galatasaray'da profesyonel oldu. A takımda kalıcı olmayı hedeflediğini aktaran Eren Aydın, "Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A takım seviyesinde temsil etmek olacak. Hocalarımızın verdiği eğitimleri orada en iyi şekilde göstermeye çalışacağız. Hedeflerim büyük abilerimden çok şey öğrenmek olacak. Özellikle Falcao'dan çok şey öğrenmek istiyorum. İdolüm olarak da onu görüyorum. İnşallah hedefimiz A takımda kalıcı olabilmek" şeklinde konuştu.

1.81 boyunda olan 18 yaşındaki forvetin Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yaş grubunun en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Eren, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve yaptığı klas gol vuruşlarıyla ön plana çıkıyor.