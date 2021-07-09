G.Saray istedi Napoli devreye girdi

Galatasaray'ın transferde önceliği stoper değil. Sarı-kırmızılılar, henüz Luyindama konusunda Spartak Moskova ile anlaşamadı.

Buna rağmen scout ekibinin yönetime sunduğu stoperler üzerinde çalışmalar devam ediyor. İtalyanlar, adaylar arasına sürpriz bir ismi daha soktu: Anel Ahmedhodzic. Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper için Galatasaray , Napoli ile yarışmaya başladı.

Şu an için Galatasaray'ın 22 yaşındaki Anel için bir teklif sunup sunmadığı hakkında net bir bilgi yok. Ancak ciddi bir ilgi olduğu iddiası var.