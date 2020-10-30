G.Saray Ozan Kabak'ın transferine duacı

Adı sık sık Liverpool'la anılan Ozan Kabak 20 milyon euro'ya transfer olursa Galatasaray yetiştirme bedeli alacak.

30 Ekim 2020 Cuma - 9:07
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Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon Euro'ya yakın pay alan Galatasaray, ocak ayında da Ozan Kabak'tan gelir bekliyor.
 
Liverpool başta olmak üzere İngiliz kulüplerinin transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Ozan Kabak ile Milan da ciddi şekilde ilgileniyor. İtalya'ya gitmesi durumunda da sarı kırmızılılar para kazanacak. 20 yaşındaki Ozan Kabak şu anda 29 milyon avroluk piyasa değeri ile dikkat çekiyor.
 
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılmıştı.
 
 

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Etiketler: ozan kabak schalke liverpool
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