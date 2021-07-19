G.Saray PSV'yi geçemezse UEFA rakibi belli oldu

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:09
| Son Güncelleme : 19 07 2021 - 15:21
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray
'ın Hollandalı rakibini eleyememesi halinde yoluna devam edeceği UEFA Avrupa
Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi
ön elemesinde PSV'ye elenirse, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç St. Johnstone ile karşılaşacak.
ELERSE İSKOÇ YA DA DANİMARKALI RAKİP
Galatasaray, PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda, 3. ön eleme turunda "Celtic-Midtjylland" eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.