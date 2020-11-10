G.Saray seçim açıklaması yaptı hemen adaylığını açıkladı

10 Kasım 2020 Salı - 18:16
Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı alındığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın ardından Galatasaray
'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas
, Twitter
hesabından paylaşım yaptı. Elmas açıklamasında, ''Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.