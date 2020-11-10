G.Saray seçim açıklaması yaptı hemen adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü seçim kararı alırken eski yöneticilerden Burak Elmas, ''Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz'' ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2020 Salı - 18:16
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Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı alındığını duyurdu.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın ardından Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Elmas açıklamasında, ''Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: burak elmas galatasaray
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