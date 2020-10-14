G.Saray sözleri taraftarları ayağa kaldırdı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun İspanyol basınına yaptığı açıklamalar sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

14 Ekim 2020 Çarşamba - 19:55
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2017-19 yıllarında Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Sevilla'da sürdüren Fernando Reges, İspanyol basınına konuştu.
 
Sevilla'nın popüler bir kulüp olduğunu söyleyen Fernando, "Sevilla geçen sezon kendini çok geliştirdi, çok fazla kupa kazandık. Nereye gidersek gidelim, herkes Sevilla'nın harika bir takım olduğunu bilir ve bizim de Sevilla'yı daha iyi yapma şansımız var." dedi.
 
"LA LIGA'DA ŞAMPİYONLUK ZOR"
 
Sevilla olarak La Liga'da şanslarının zor olduğunu dile getiren Reges, La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico gibi çok iyi takımlar var. Hepsinin de üst düzey oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele etmek kolay değil, istiktar gerekiyor. Zor ancak imkansız değil." diye konuştu.
 
OLAY GALATASARAY SÖZLERİ!
 
Manchester City'den sonra Galatasaray'ın kariyeri için bir geri adım olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'da birlikte çalıştığım bireysel performans antrenörümle çalışmaya devam ediyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'ye gitme şansını yakaladım ve benim için iyi bir seçenekti. Galatasaray'a giderek geri adım attığımı biliyorum ancak çalışmaya devam ettim ve Sevilla gibi bir takıma dönmeyi başardım." yorumunda bulundu.
 

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