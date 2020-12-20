G.Saray ve Fenerbahçe'den sonra Alanya'da şok yaşadı

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı Denizli spor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanya spor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ani gelişen Denizlispor akınında sağ kanattan iyi bindiren Mesanovic yerden ortasını yaptı, kale alanında Juanfran'la anlaşamayan kaleci Marafona'dan seken topu Rodallega tamamladı

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Denizlispor'da Radoslaw Murawski, 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tuttu

DENİZLİSPOR'UN HASRETİ BİTTİ

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 9 puana yükselerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Denizlispor'un 6 haftalık 3 puan hasreti de son buldu. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk maçında 3 puanı kapmasını bildi. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı ve son 4 haftadaki 3. yenilgisini görmüş oldu.