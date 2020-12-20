G.Saray ve Fenerbahçe'den sonra Alanya'da şok yaşadı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Alanyaspor Denizli deplasmanından çıkamadı.

20 Aralık 2020 Pazar - 17:57
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Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı Denizlispor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
 
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ani gelişen Denizlispor akınında sağ kanattan iyi bindiren Mesanovic yerden ortasını yaptı, kale alanında Juanfran'la anlaşamayan kaleci Marafona'dan seken topu Rodallega tamamladı
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Denizlispor'da Radoslaw Murawski, 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tuttu
 
DENİZLİSPOR'UN HASRETİ BİTTİ
 
Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 9 puana yükselerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Denizlispor'un 6 haftalık 3 puan hasreti de son buldu. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk maçında 3 puanı kapmasını bildi. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı ve son 4 haftadaki 3. yenilgisini görmüş oldu.
 
Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.
 

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Etiketler: alanyaspor denizlispor
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